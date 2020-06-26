Премьер Дании во второй раз отменила свою свадьбу

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен решила перенести свою свадьбу из-за совпадавшего с ней по времени саммита ЕС.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Associated Press.

"Заседание Совета ЕС пройдет в Брюсселе в субботу в июле, как раз когда мы планировали свадьбу... Мне нужно помнить о моей работе и об интересах Дании. Поэтому нам придется снова изменить наши планы", - приводит агентство слова премьера.

В прошлом году она была также вынуждена перенести свадьбу после того, как ее партия социал-демократов одержала победу на парламентских выборах и получила возможность формировать правительство. Фредериксен отметила, что надеется все же в скором времени выйти замуж, и поблагодарила своего жениха Бо Тергберга за терпение.

Премьер познакомилась со своим будущим мужем в 2014 году, спустя три года он сделал ей предложение. Для Фредериксен это будет не первый брак, она была замужем за специалистом в сфере связи с общественностью Эриком Харром. У них двое детей.