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Премьер Дании вновь заявила, что Гренландия останется в составе королевства

Премьер Дании вновь заявила, что Гренландия останется в составе королевства Премьер-министр Дании Метте Фредриксен вновь подчеркнула, что Гренландия не продается.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 14:44
Премьер Дании вновь заявила, что Гренландия останется в составе королевства

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен вновь подчеркнула, что Гренландия не продается.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, ее заявление последовало после слов госсекретаря США Марко Рубио, прозвучавших на минувшей неделе, о том, что интерес президента Дональда Трампа к покупке острова – "не шутка".

"Гренландия – часть нашей территории, и она не продается", – заявила Фредриксен сегодня перед неформальной встречей лидеров ЕС в Брюсселе.

При этом она согласилась с позицией США о растущем стратегическом значении Арктики.

"Если речь идет о безопасности нашего региона, мы готовы к диалогу", – добавила премьер-министр.

Ранее Трамп заявлял о намерении сделать автономную территорию Дании частью США и не исключал использования военных или экономических рычагов для этого.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka Baş naziri: Qrenlandiya krallığın tərkibində qalacaq

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