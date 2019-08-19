Премьер Дании: Трамп посетит Копенгаген 2-3 сентября

Дания готовится к визиту президента США Дональда Трампа 2-3 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

"Мы ожидаем визита президента США и находимся в процессе подготовки. Я действительно с нетерпением жду визита. Соединенные Штаты - наш самый важный союзник в политике безопасности", - отметила премьер.

Отметим, что сам Д.Трамп пока не подтвердил то, что точно приедет в Данию.

"Я собираюсь поехать туда. Я полностью не уверен, но может быть. Мы собираемся в Польшу, а затем, возможно, заедем в Данию", - сказал американский президент накануне на пресс-конференции в Нью-Джерси.

Там он также подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.

Власти Гренландии и Дании заявили, что Гренландия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается.