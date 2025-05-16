Премьер Дании: Санкции - единственная возможность повлиять на Россию по вопросу Украины

Санкции это единственная возможность повлиять на Россию в вопросе решения украинского кризиса.

Санкции являются единственной возможностью повлиять на Россию в вопросе решения украинского конфликта.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Я думаю, совершенно очевидно, что Украина без каких-либо условий согласилась на 30-дневное прекращение огня. Они очень конструктивно работают на благо мира. Пока что мы не увидели никаких конкретных шагов со стороны России. Поэтому, конечно, важно ответить на вопрос: что мы можем сделать, чтобы подтолкнуть Россию сесть за стол переговоров и добиться мира? Конечно, санкции - это один из способов", - сказала Фредериксен.

Она добавила, что со своей стороны предложила бы рассмотреть санкции в банковском секторе и в отношении нефти.

"И, конечно, теневой флот", - добавила она.

Фредериксен еще раз подчеркнула, что пока не наблюдается конкретных положительных сигналов со стороны России.

"И даже если будет прекращение огня и даже если будет подписано мирное соглашение, нужно сохранять бдительность, потому что я не уверена, что Россия действительно хочет мира. Поэтому да, мы рассматриваем дополнительные санкции" , - сказала она.