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Премьер Дании: Санкции - единственная возможность повлиять на Россию по вопросу Украины

Премьер Дании: Санкции - единственная возможность повлиять на Россию по вопросу Украины Санкции это единственная возможность повлиять на Россию в вопросе решения украинского кризиса.
Другие страны
16 мая 2025 г. 12:40
Премьер Дании: Санкции - единственная возможность повлиять на Россию по вопросу Украины

Санкции являются единственной возможностью повлиять на Россию в вопросе решения украинского конфликта.

Как сообщает корреспондент Report из Албании, об этом заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Я думаю, совершенно очевидно, что Украина без каких-либо условий согласилась на 30-дневное прекращение огня. Они очень конструктивно работают на благо мира. Пока что мы не увидели никаких конкретных шагов со стороны России. Поэтому, конечно, важно ответить на вопрос: что мы можем сделать, чтобы подтолкнуть Россию сесть за стол переговоров и добиться мира? Конечно, санкции - это один из способов", - сказала Фредериксен.

Она добавила, что со своей стороны предложила бы рассмотреть санкции в банковском секторе и в отношении нефти.

"И, конечно, теневой флот", - добавила она.

Фредериксен еще раз подчеркнула, что пока не наблюдается конкретных положительных сигналов со стороны России.

"И даже если будет прекращение огня и даже если будет подписано мирное соглашение, нужно сохранять бдительность, потому что я не уверена, что Россия действительно хочет мира. Поэтому да, мы рассматриваем дополнительные санкции" , - сказала она.

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Версия на английском языке Danish PM: Sanctions are only way to influence Russia on Ukraine conflict
Версия на азербайджанском языке Danimarkanın Baş naziri: Sanksiyalar Rusiyaya təsir etməyin yeganə vasitəsidir

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