Премьер Дании после разговора с Трампом о Гренландии созывает встречу лидеров деловых кругов

Премьер Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в том числе на тему Гренландии, в четверг назначила встречу для лидеров датского бизнес-сообщества.

Премьер Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в том числе на тему Гренландии, в четверг назначила встречу для лидеров датского бизнес-сообщества.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Важно, чтобы у нас был хороший и конструктивный диалог с датским деловым сообществом. Во времена геополитической напряженности мы должны добиваться диалога и сотрудничества", - заявил министр торговли Дании Мортен Бёдсков.

Помимо этого глава МИД Дании Ларс Расмуссен назначил на четверг встречу с представителями парламентского комитета по внешней политике.

Reuters отмечает, что премьер Дании в ходе разговора сказала Трампу о готовности жителей Гренландии выбрать свое будущее самостоятельно, а Копенгаген стремится внести свой вклад еще большее усиление безопасности в Арктике. В рамках диалога были обсуждены экономические связи США и Дании, а также Китай, Ближний Восток и Украина.