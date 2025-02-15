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Премьер Дании: Лучшее что можно дать Украине - это членство в НАТО

Премьер Дании: Лучшее что можно дать Украине - это членство в НАТО Если бы Украина была членом НАТО, то там никогда не было бы войны.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 17:33
Премьер Дании: Лучшее что можно дать Украине - это членство в НАТО

Страны НАТО должны выполнить обещания по поставкам вооружения Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я неоднократно говорила в течение нескольких лет: пожалуйста, избавьтесь от красных линий для Украины. Лучшее, что можно дать Украине, будем честны, я знаю, что некоторые союзники против этого, - это членство в НАТО. Если бы они были членом НАТО, у нас бы никогда не было войны в Украине", - сказала она.

По ее мнению членство в НАТО - самый простой путь для защиты стран.

Фредериксен также подчеркнула, о необходимости поставок оружия для Украины. В частности, она вспомнила, что в прошлом году в Вашингтоне союзники пообещали дать Украине минимум шесть-семь систем ПВО.

"Шесть или семь систем ПВО получили? Ответ - нет. А без ПВО страну не защитишь", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Danimarkanın Baş naziri: NATO-ya üzvlük Ukraynanın əldə edə biləcəyi ən yaxşı şeydir

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