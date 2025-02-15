Премьер Дании: Лучшее что можно дать Украине - это членство в НАТО

Если бы Украина была членом НАТО, то там никогда не было бы войны.

Страны НАТО должны выполнить обещания по поставкам вооружения Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я неоднократно говорила в течение нескольких лет: пожалуйста, избавьтесь от красных линий для Украины. Лучшее, что можно дать Украине, будем честны, я знаю, что некоторые союзники против этого, - это членство в НАТО. Если бы они были членом НАТО, у нас бы никогда не было войны в Украине", - сказала она.

По ее мнению членство в НАТО - самый простой путь для защиты стран.

Фредериксен также подчеркнула, о необходимости поставок оружия для Украины. В частности, она вспомнила, что в прошлом году в Вашингтоне союзники пообещали дать Украине минимум шесть-семь систем ПВО.

"Шесть или семь систем ПВО получили? Ответ - нет. А без ПВО страну не защитишь", - заявила она.