Премьер Дании: Лучшее что можно дать Украине - это членство в НАТО

Страны НАТО должны выполнить обещания по поставкам вооружения Украине.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в рамках панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я неоднократно говорила в течение нескольких лет: пожалуйста, избавьтесь от красных линий для Украины. Лучшее, что можно дать Украине, будем честны, я знаю, что некоторые союзники против этого, - это членство в НАТО. Если бы они были членом НАТО, у нас бы никогда не было войны в Украине", - сказала она.
По ее мнению членство в НАТО - самый простой путь для защиты стран.
Фредериксен также подчеркнула, о необходимости поставок оружия для Украины. В частности, она вспомнила, что в прошлом году в Вашингтоне союзники пообещали дать Украине минимум шесть-семь систем ПВО.
"Шесть или семь систем ПВО получили? Ответ - нет. А без ПВО страну не защитишь", - заявила она.