Премьер Дании допустила возможность признания Палестинского государства

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген не исключает признание палестинского государства при условии, что оно будет демократическим.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Мы не говорим "нет" признанию Палестины как государства. Мы за это... Но, конечно, мы должны быть уверены, что это будет демократическое государство", – сказала она.

Фредериксен подчеркнула, что на данный момент Дания не готова признать Палестину, поскольку значительная часть сектора Газа находится под контролем движения ХАМАС.