О нас

Премьер Дании допустила возможность признания Палестинского государства

Премьер Дании допустила возможность признания Палестинского государства Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген не исключает признание палестинского государства при условии, что оно будет демократическим.
Другие страны
26 августа 2025 г. 21:06
Премьер Дании допустила возможность признания Палестинского государства

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген не исключает признание Палестинского государства при условии, что оно будет демократическим.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Мы не говорим "нет" признанию Палестины как государства. Мы за это... Но, конечно, мы должны быть уверены, что это будет демократическое государство", – сказала она.

Фредериксен подчеркнула, что на данный момент Дания не готова признать Палестину, поскольку значительная часть сектора Газа находится под контролем движения ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Danish Prime Minister signals possibility of recognizing Palestinian state

Другие новости из категории

СМИ: Сегодняшняя встреча Ирана и Евротройки в Женеве оказалась безрезультатной
СМИ: Сегодняшняя встреча Ирана и Евротройки в Женеве оказалась безрезультатной
26 августа 2025 г. 21:56
Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет
Испания назвала лесные пожары крупнейшей экологической катастрофой последних лет
26 августа 2025 г. 21:46
В Украине мужчинам от 18 до 22 лет разрешено беспрепятственно пересекать границу
В Украине мужчинам от 18 до 22 лет разрешено беспрепятственно пересекать границу
26 августа 2025 г. 21:35
Иран обсудил с Евротройкой в Женеве ядерную программу
Иран обсудил с Евротройкой в Женеве ядерную программу
26 августа 2025 г. 21:26
Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции
Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции
26 августа 2025 г. 21:25
Трамп: США будут наращивать поставки оружия поддерживающим Киев союзникам по НАТО
Трамп: США будут наращивать поставки оружия поддерживающим Киев союзникам по НАТО
26 августа 2025 г. 20:55
Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины
Финляндия планирует вернуть на вооружение противопехотные мины
26 августа 2025 г. 20:14
Бельгия в сентябре передаст Украине F-16
Бельгия в сентябре передаст Украине F-16
26 августа 2025 г. 19:53
Премьер Франции не исключил сокращение дефицита бюджета за счет богатых
Премьер Франции не исключил сокращение дефицита бюджета за счет богатых
26 августа 2025 г. 19:24
Почта России приостанавливает прием посылок в США из-за пошлин
"Почта России" приостанавливает прием посылок в США из-за пошлин
26 августа 2025 г. 19:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi