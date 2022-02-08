Премьер Чехии: Взгляды правительства и президента по оказанию помощи Украине расходятся

Взгляды правительства и президента Чехии Милоша Земана по вопросу оказания Украине военной помощи расходятся, конкретные действия кабмина в данном направлении демонстрируют отношение республики к ситуации в этой стране.

Взгляды правительства и президента Чехии Милоша Земана по вопросу оказания Украине военной помощи расходятся, конкретные действия кабмина в данном направлении демонстрируют отношение республики к ситуации в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала.

"У президента сформировался иной взгляд на эту (военную) помощь (Украине), - отметил премьер. - Однако чешские граждане видят (конкретные) действия правительства".

Кабмин несколько дней назад одобрил передачу Украине на безвозмездной основе более 4 тыс артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Они используются для гаубиц. Земан в воскресенье выразил мнение, что киевским властям следовало "не дарить боеприпасы, а продать". Глава государства отверг как лишенные смысла утверждения о готовящемся вторжении РФ на Украину.

Фиала, со своей стороны, подчеркнул, что чешское "правительство ясно заявило о необходимости достижения урегулирования (ситуации на Украине исключительно) мирным путем". Он также сказал: "Мы (Чехия) отвергаем угрозы со стороны России и поддерживаем Украину".