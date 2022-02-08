О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Чехии: Взгляды правительства и президента по оказанию помощи Украине расходятся

Премьер Чехии: Взгляды правительства и президента по оказанию помощи Украине расходятся Взгляды правительства и президента Чехии Милоша Земана по вопросу оказания Украине военной помощи расходятся, конкретные действия кабмина в данном направлении демонстрируют отношение республики к ситуации в этой стране.
Другие страны
8 февраля 2022 г. 05:32
Премьер Чехии: Взгляды правительства и президента по оказанию помощи Украине расходятся

Взгляды правительства и президента Чехии Милоша Земана по вопросу оказания Украине военной помощи расходятся, конкретные действия кабмина в данном направлении демонстрируют отношение республики к ситуации в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала.

"У президента сформировался иной взгляд на эту (военную) помощь (Украине), - отметил премьер. - Однако чешские граждане видят (конкретные) действия правительства".

Кабмин несколько дней назад одобрил передачу Украине на безвозмездной основе более 4 тыс артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Они используются для гаубиц. Земан в воскресенье выразил мнение, что киевским властям следовало "не дарить боеприпасы, а продать". Глава государства отверг как лишенные смысла утверждения о готовящемся вторжении РФ на Украину.

Фиала, со своей стороны, подчеркнул, что чешское "правительство ясно заявило о необходимости достижения урегулирования (ситуации на Украине исключительно) мирным путем". Он также сказал: "Мы (Чехия) отвергаем угрозы со стороны России и поддерживаем Украину".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çexiyanın Baş naziri: “Hökumətin və prezidentin Ukraynaya yardımla bağlı fikirləri fərqlidir”

Самое важное

Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Макрон проинформировал Путина о проведенной встрече с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
8 февраля 2022 г. 01:21
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе
7 февраля 2022 г. 19:24
Эрдоган посетит Азербайджан
Эрдоган посетит Азербайджан
7 февраля 2022 г. 17:46
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
НПЗ в Баку остановят на ремонт более чем на полтора месяца
7 февраля 2022 г. 15:48
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
6 февраля 2022 г. 13:36
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
6 февраля 2022 г. 10:08
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
5 февраля 2022 г. 20:35
Эрдоган заразился коронавирусом
Эрдоган заразился коронавирусом
5 февраля 2022 г. 16:34
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi