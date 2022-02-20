Премьер Чехии: Вероятность мирного урегулирования вокруг Украины снижается

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что возможность мирного разрешения ситуации на востоке Украины снижается.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что возможность мирного разрешения ситуации на востоке Украины снижается.

"Мы все хотим мира, но вероятность его (сохранения из-за обостряющейся ситуации вокруг Украины) снижается", - сказал он в воскресенье, выступая по Чешскому телевидению.

Фиала утверждает, что Россия "не заинтересована в мирном разрешении" конфликта с Украиной. Дипломатические усилия по достижению урегулирования путем переговоров, по его словам, прилагают лишь страны Запада.

"Российские войска находятся в такой стадии готовности, что вторжение (в Украину) может начаться в любой момент", - сказал премьер.

Фиала также заявил, что санкции против РФ, которые государства Запада планируют ввести в случае гипотетического военного конфликта с Украиной, должны быть максимально жесткими.