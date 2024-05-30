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Премьер Чехии: Украина ежемесячно будет получать десятки тысяч снарядов

Премьер Чехии: Украина ежемесячно будет получать десятки тысяч снарядов Украина в рамках чешской инициативы будет ежемесячно получать десятки тысяч снарядов.
Другие страны
30 мая 2024 г. 18:20
Премьер Чехии: Украина ежемесячно будет получать десятки тысяч снарядов

Украина в рамках чешской инициативы будет ежемесячно получать десятки тысяч снарядов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом неформальной встречи глав МИД государств - членов Североатлантического альянса.

"Первые поставки боеприпасов в рамках чешской инициативы Украина получит в ближайшие дни. Сотни тысяч единиц снарядов к ней поступят до конца текущего года, - сказал премьер. - Каждый месяц в рамках этой инициативы в Украину будут поступать десятки тысяч снарядов".

К чешской инициативе, по словам Фиалы, подключились 15 стран. На ее реализацию они обещали направить 1,6 млрд евро.

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