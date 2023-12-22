Премьер Чехии: Стрельба в Праге не является актом терроризма

Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не связана с терроризмом.
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"Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не является актом терроризма и не связана с организованной преступностью. В данный момент произошедшее выглядит как дело рук одиночки", — сказал премьер.
Полиция и службы безопасности заверили премьера, что полностью контролируют ситуацию и гражданам ничего не угрожает.
Отметим, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге погибли не менее 15 человек, еще 24 человека получили ранения.