Премьер Чехии: Стрельба в Праге не является актом терроризма

Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не связана с терроризмом.

Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не связана с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Стрельба на философском факультете Карлова университета в Праге не является актом терроризма и не связана с организованной преступностью. В данный момент произошедшее выглядит как дело рук одиночки", — сказал премьер.

Полиция и службы безопасности заверили премьера, что полностью контролируют ситуацию и гражданам ничего не угрожает.

Отметим, что в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге погибли не менее 15 человек, еще 24 человека получили ранения.