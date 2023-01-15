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Премьер Чехии призвал поддержать Петра Павела во втором туре президентских выборов

Премьер Чехии призвал поддержать Петра Павела во втором туре президентских выборов Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал избирателей поддержать во втором туре выборов главы государства, который состоится через две недели, отставного генерала армии Петра Павела.
Другие страны
15 января 2023 г. 01:35
Премьер Чехии призвал поддержать Петра Павела во втором туре президентских выборов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал избирателей поддержать во втором туре выборов главы государства, который состоится через две недели, отставного генерала армии Петра Павела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство CTK.

"Призываю всех поддержать во втором туре выборов Петра Павела", - заявил премьер, подчеркнув, что генерал отстаивает демократические принципы, чтит конституцию республики и будет придерживаться прозападной ориентации на посту президента.

В первом туре выборов, который проходил 13 и 14 января, Павел заручился поддержкой 35,4% избирателей. Во второй тур также вышел экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, получивший 34,99% голосов.

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