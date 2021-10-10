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Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах

Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу.
Другие страны
10 октября 2021 г. 05:30
Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах
Андрей Бабиш

Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений.

"Я должен признать наше поражение, поздравляю с победой лидера движения "Вместе" господина (Петра) Фиалу. Мы проиграли, прежде всего, в Праге. Тем не менее, мы набрали очень большое число процентов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес. Против нас были 5 партий и движений, единственной целью которых была "поразить Бабиша", - сказал премьер.

Ранее Чешское ТВ сообщило, что победителем парламентских выборов в Чехии стала коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений. После подсчета итогов голосования на 99,9% избирательных участков коалиция "Вместе" набрала 27,7% голосов, ее никто уже не сможет опередить.

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