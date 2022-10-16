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Премьер Чехии пообещал не повышать налоги на фоне энергетического кризиса

Премьер Чехии пообещал не повышать налоги на фоне энергетического кризиса Власти Чехии не повысят налоги для физических лиц и бизнесменов на фоне энергетического кризиса.
Другие страны
16 октября 2022 г. 23:06
Премьер Чехии пообещал не повышать налоги на фоне энергетического кризиса

Власти Чехии не повысят налоги для физических лиц и бизнесменов на фоне энергетического кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала в эфире телеканала TV Nova.

По его словам, будет временно введен налог на сверхприбыль компаний, доходы которых резко возросли в связи с энергетическим кризисом. Речь идет, как проинформировали представители кабмина ранее, о крупнейших чешских фирмах, задействованных на национальном энергетическом рынке и обслуживающих его.

П. Фиала напомнил, что правительство недавно ограничило цены на газ и электричество для домохозяйств, а также малого и среднего бизнеса республики. На эти цели госбюджет израсходует не менее 100 млрд крон (примерно 4,4 млрд евро).

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