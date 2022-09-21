Премьер Чехии: На фоне заявления о мобилизации в РФ Украине необходима помощь

Российский президент Владимир Путин своим решением объявить частичную мобилизацию в стране показал, что Россия является единственным агрессором в мире.

Российский президент Владимир Путин своим решением объявить частичную мобилизацию в стране показал, что Россия является единственным агрессором в мире.

Как передает Report, об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в Twitter.

"Частичная мобилизация, объявленная Путиным - это попытка дальнейшей эскалации войны, развязанной Россией в Украине, и еще одно доказательство того, что Россия является единственным агрессором", - заявил он.

Премьер подчеркнул, что на фоне заявления о мобилизации Украине необходима помощь.

"Мы должны продолжать ее оказывать в наших собственных интересах", - подчеркнул Фиала.