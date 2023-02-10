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Премьер Чехии и Зеленский обсудили перспективы вступления Украины в ЕС

Премьер Чехии и Зеленский обсудили перспективы вступления Украины в ЕС Премьер Чехии Петр Фиала и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях экстренного саммита Евросоюза и обсудили перспективы вступления Украины в сообщество.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 02:29
Премьер Чехии и Зеленский обсудили перспективы вступления Украины в ЕС

Премьер Чехии Петр Фиала и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях экстренного саммита Евросоюза и обсудили перспективы вступления Украины в сообщество.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава чешского правительства.

"Двери в Евросоюз остаются открытыми, и Украина делает решительные шаги вперед на пути в сообщество", - отметил Фиала.

В ходе встречи, как добавил премьер, обсуждался вопрос о поставках Украине генераторов для производства электроэнергии в местах, пострадавших в этой стране от военного конфликта.

Чехия будет помогать восстанавливать разрушенную энергетическую структуру Украины.

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