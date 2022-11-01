Премьер Чехии: ЕС обсуждает принятие дополнительных санкций в отношении Беларуси

Европейский Союз может рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях против Беларуси в связи с ее ролью в войне в Украине

Европейский Союз может рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях против Беларуси в связи с ее ролью в войне в Украине.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

"Определенные санкции против Беларуси уже действуют, но мы не можем допустить, чтобы Беларусь присоединилась к политике России или Россия избежала воздействия санкций через такие страны, как Беларусь", - заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала после возвращения из Киева.

В настоящее время Минск разрешает российским войскам находиться на территории Беларуси и оттуда совершать нападения на Украину, хотя и настаивает на том, что не хочет напрямую вступать в войну.

"Мы должны понимать, что нападения на Украину совершаются из белорусского воздушного пространства и что Беларусь поставляет оружие России", — добавил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

31 октября состоялся визит делегации чешского правительства в Украину во главе с премьер-министром Петром Фиала. Его приезд совпал с массированными ракетными ударами РФ по всей Украине.