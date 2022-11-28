Премьер Британии заявил о возможном увеличении военной помощи Украине

В 2023 году Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи.
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Политик отметил, что Лондон продолжит поддерживать Киев "так долго, как это потребуется".
"Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году", - сказал он.
По словам Сунака, Британия поставит Украине новую помощь для противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются.
"Защищая Украину, мы защищаем себя", — добавил глава британского кабмина.