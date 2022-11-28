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Премьер Британии заявил о возможном увеличении военной помощи Украине

Премьер Британии заявил о возможном увеличении военной помощи Украине В 2023 году Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 05:20
Премьер Британии заявил о возможном увеличении военной помощи Украине

В 2023 году Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил британский премьер Риши Сунак.

Политик отметил, что Лондон продолжит поддерживать Киев "так долго, как это потребуется".

"Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году", - сказал он.

По словам Сунака, Британия поставит Украине новую помощь для противовоздушной обороны (ПВО), чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются.

"Защищая Украину, мы защищаем себя", — добавил глава британского кабмина.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya 2023-cü ildə Ukraynaya hərbi yardımı artıra bilər

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