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Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет из-за беспорядков

Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет из-за беспорядков Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал чрезвычайный комитет COBRA из-за массовых насильственных протестов ультраправых в стране.
Другие страны
5 августа 2024 г. 11:43
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет из-за беспорядков

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал чрезвычайный комитет COBRA из-за массовых насильственных протестов ультраправых в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

"Сегодня на шестой день обострения беспорядков на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как бандиты попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища", - говорится в сообщении.

В заседании будут участвовать министры, чиновники, полиция и сотрудники разведки. Задачей COBRA является обсуждения плана реагирования на чрезвычайные ситуации.

До этого МВД Великобритании выделило 30 млн евро на усиление охраны мечетей на фоне протестов.

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