Премьер Британии сообщил о подготовке нового пакета санкций против России

Великобритания уже начала готовить очередной пакет антироссийских санкций.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер обращаясь по видеосвязи к лидерам стран, входящих в "коалицию желающих", поддерживающую Киев.

"Важно напомнить коллегам, что мы также готовы усилить давление на Россию, особенно в сфере экономики через санкции и более широкие меры, если понадобится. Вы уже можете увидеть результат этих мер, и мы в Великобритании готовим новый пакет жестких санкций", - сообщил премьер.

Ранее лидеры ЕС, США и Украины обсудили подготовку ко встрече американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным в Аляске. По итогам встречи европейская "коалиция желающих" призвала усилить антироссийские санкции, если на предстоящем саммите не будет согласовано прекращение огня в Украине.

О "серьезных последствиях" отсутствия результата после переговоров РФ и США заявил также Трамп. "Да, будут последствия. Мне не нужно даже это говорить. Последствия будут очень серьезными", - ответил американский лидер на соответствующий вопрос.