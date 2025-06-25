Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности

НАТО усилилась за последние годы, что важно в ситуации международной нестабильности.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер на полях саммита альянса в Гааге.
"НАТО важна и значительна сегодня как никогда до этого, мы живем в очень нестабильном мире", - сказал он.
По мнению Стармера, НАТО "больше, чем ранее, и сильнее, чем ранее". Глава британского правительства также обратил внимание на готовность стран - членов альянса увеличить траты на оборону.
Лидеры НАТО на саммите в Гааге в среду примут решение о повышении военных расходов альянса с 2% ВВП в настоящее время до 5% к 2035 году.