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Премьер Британии призвал принять жесткие меры против нелегальной миграции

Премьер Британии призвал принять жесткие меры против нелегальной миграции Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на мероприятии в Риме предупредил о том, что волны нелегальных мигрантов поглотят Европу, если не принять жесткие меры.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 23:52
Премьер Британии призвал принять жесткие меры против нелегальной миграции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на мероприятии в Риме предупредил о том, что волны нелегальных мигрантов поглотят Европу, если не принять жесткие меры.

Как передает Report, об этом сообщает издание Standard.

На встрече с итальянскими консерваторами он подчеркнул, что необходимо ужесточать международные правила по отношению к беженцам.

"Если мы не справимся с этой проблемой, числа будут только расти. Они (мигранты) поглотят наши страны", - заявил Р.Сунак.

Премьер уже обращал внимание на слишком высокий уровень миграции в Великобритании. В частности, глава правительства обратил внимание на указ об обучении иностранных студентов на территории страны. По нему, с января 2024 года иностранные студенты не смогут привозить родственников для проживания в стране на период обучения.

Согласно официальной информации, в 2022 году в королевство прибыли порядка 745 тыс. иностранных граждан.

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