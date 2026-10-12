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    Премьер Британии призовет пересмотреть отношения с ЕС

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 12:12
    Премьер Британии призовет пересмотреть отношения с ЕС

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен призвать парламент рассмотреть возможность установления более тесных отношений с Европейским союзом, включая заключение нового соглашения после Brexit.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра.

    По мнению Бернема, новое соглашение с ЕС может способствовать экономическому росту и усилению контроля над миграцией.

    "Пришло время для другого разговора о том, какими должны быть наши долгосрочные отношения", - заявил источник, отметив, что Brexit не принес обещанных результатов.

    Ожидается, что премьер-министр представит свою позицию в парламенте в понедельник, 12 октября.

    Ранее Бернем допустил возможность повторного вступления Великобритании в Евросоюз. Согласно опросам, большинство британцев поддерживают возвращение в ЕС, однако эта поддержка снижается, когда речь заходит о взносах в бюджет объединения и переходе на евро.

    Энди Бернем Brexit Европейский союз (ЕС) Великобритания
    MiniBoss
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