Премьер Британии призовет пересмотреть отношения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен призвать парламент рассмотреть возможность установления более тесных отношений с Европейским союзом, включая заключение нового соглашения после Brexit.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра.

По мнению Бернема, новое соглашение с ЕС может способствовать экономическому росту и усилению контроля над миграцией.

"Пришло время для другого разговора о том, какими должны быть наши долгосрочные отношения", - заявил источник, отметив, что Brexit не принес обещанных результатов.

Ожидается, что премьер-министр представит свою позицию в парламенте в понедельник, 12 октября.

Ранее Бернем допустил возможность повторного вступления Великобритании в Евросоюз. Согласно опросам, большинство британцев поддерживают возвращение в ЕС, однако эта поддержка снижается, когда речь заходит о взносах в бюджет объединения и переходе на евро.