Премьер Британии подтвердил, что правительство ужесточит закон о курении

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что правительство планирует ужесточить закон о запрете курения в общественных местах.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что правительство планирует ужесточить закон о запрете курения в общественных местах.

Как передает Report , об этом премьер заявил в эфире телеканала Sky News.

"Да, мы примем решения в этой области. Больше деталей будут приведены, но курение - предотвратимая причина смерти, и мы должны были принять меры, чтобы снизить бремя на Национальную службу здравоохранения и сократить бремя на налогоплательщиков", - сказал глава правительства.

Он добавил, что более 80 тыс. человек умирают в Великобритании в год в результате осложнений, вызванных курением.

Ранее газета The Sun со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжение документы сообщала, что запрет на курение распространится на рестораны на открытом воздухе и окрестности футбольных стадионов. По данным таблоида, курение также будет запрещено рядом с ночными клубами, пабами, университетами, больницами и детскими площадками.