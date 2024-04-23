Премьер Британии объявит об увеличении расходов на оборону до 2,5% ВВП

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о намерении довести расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о намерении довести расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По ее информации, об этих планах глава правительства расскажет во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Она должна пройти cегодня в Варшаве, которую посещает Сунак.

Как пишет издание, расходы будут увеличиваться постепенно. В итоге за предстоящие шесть лет Лондон направит на оборону дополнительно 70 млрд фунтов стерлингов (86 млрд долларов).

В настоящее время Великобритания выделяет на оборонные нужды примерно 2,3% ВВП.