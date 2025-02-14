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Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США

Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили предстоящий визит британского лидера в США.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 17:10
Премьер Британии обсудил с Трампом предстоящий визит в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили предстоящий визит британского лидера в США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Премьер-министр был рад принять вчера вечером на Даунинг-стрит специального посланника президента Трампа в Великобритании Марка Бернетта, в ходе чего он (Стармер) принял звонок от президента Трампа и обсудил свой предстоящий визит в США", - сказано там.

При этом точные даты планируемой поездки Стармера в Вашингтон не указываются.

Трамп может отсрочить встречу со Стармером после своей инаугурации. В начале января газета Times сообщала, что британский премьер может отправиться в Вашингтон в течение нескольких недель после инаугурации президента.

Британские СМИ неоднократно подмечали поводы для разногласий между британским правительством лейбористов и сторонниками президента США.

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