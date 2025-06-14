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Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности

Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности
Другие страны
14 июня 2025 г. 14:07
Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности

США и Великобритания могут действовать вместе, как они это делали на протяжении многих лет своей истории.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg.

"Я не собираюсь раскрывать детали частных бесед, которые мы ведем, но нет двух других стран, которые бы работали настолько тесно друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. Этот аспект наших отношений сегодня силен, как и прежде", - подчеркнул глава британского правительства.

Гюльнар Махмудова

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