Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности

Премьер Британии назвал США самым близким партнером в вопросах обороны и безопасности

США и Великобритания могут действовать вместе, как они это делали на протяжении многих лет своей истории.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg.

"Я не собираюсь раскрывать детали частных бесед, которые мы ведем, но нет двух других стран, которые бы работали настолько тесно друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. Этот аспект наших отношений сегодня силен, как и прежде", - подчеркнул глава британского правительства.

Гюльнар Махмудова