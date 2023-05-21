Премьер Британии назвал Китай угрозой глобальной безопасности

Китай представляет наибольшую угрозу для глобальной безопасности.

Китай представляет наибольшую угрозу для глобальной безопасности.

Как передает Report, такую оценку высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"G7 продемонстрировала единство цели в отношении Китая. Китай представляет наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности и благосостояния", - заявил глава британского правительства.

Он заметил, что ответные действия Лондона в этом вопросе "полностью согласуются с тем, что предпринимают союзники". "Речь идет о том, чтобы снизить риски, а не нарушить связи. Вместе с G7 мы делаем шаги, чтобы не допустить использования Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других [стран]", - добавил Сунак.

В распространенном в субботу коммюнике лидеры "семерки" выразили готовность "строить конструктивные и стабильные отношения" с Китаем в соответствии со своими национальными интересами, чтобы иметь возможность напрямую выражать Пекину те или иные обеспокоенности. В документе указано, что G7 своей политикой "не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию". Кроме того, "семерка" выразила намерение "стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой КНР". Главы стран Группы семи выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе попытками изменить там статус-кво в одностороннем порядке, и указали, что они против действий Китая, направленных на милитаризацию региона, и выступили за необходимость поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.