О нас

Премьер Британии назвал Китай угрозой глобальной безопасности

Премьер Британии назвал Китай угрозой глобальной безопасности Китай представляет наибольшую угрозу для глобальной безопасности.
Другие страны
21 мая 2023 г. 11:41
Премьер Британии назвал Китай угрозой глобальной безопасности

Китай представляет наибольшую угрозу для глобальной безопасности.

Как передает Report, такую оценку высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме.

"G7 продемонстрировала единство цели в отношении Китая. Китай представляет наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности и благосостояния", - заявил глава британского правительства.

Он заметил, что ответные действия Лондона в этом вопросе "полностью согласуются с тем, что предпринимают союзники". "Речь идет о том, чтобы снизить риски, а не нарушить связи. Вместе с G7 мы делаем шаги, чтобы не допустить использования Китаем экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других [стран]", - добавил Сунак.

В распространенном в субботу коммюнике лидеры "семерки" выразили готовность "строить конструктивные и стабильные отношения" с Китаем в соответствии со своими национальными интересами, чтобы иметь возможность напрямую выражать Пекину те или иные обеспокоенности. В документе указано, что G7 своей политикой "не стремится навредить Китаю и помешать его экономическому развитию". Кроме того, "семерка" выразила намерение "стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой КНР". Главы стран Группы семи выразили обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, в том числе попытками изменить там статус-кво в одностороннем порядке, и указали, что они против действий Китая, направленных на милитаризацию региона, и выступили за необходимость поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Baş naziri Çini qlobal təhlükəsizliyin təhdidi adlandırıb

Самое важное

Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
19 мая 2023 г. 17:03
МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi