Премьер Британии анонсировал сделку об углублении партнерства с ЕС

Великобритания и Евросоюз объявят о заключении соглашения об углублении партнерства, которое "будет отвечать национальным интересам" Соединенного Королевства.

Великобритания и Евросоюз объявят о заключении соглашения об углублении партнерства, которое "будет отвечать национальным интересам" Соединенного Королевства.

Как передает Report, с таким обещанием выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в преддверии первого саммита Великобритании и ЕС, запланированного в Лондоне на 19 мая.

"Сначала Индия, потом - Соединенные Штаты", - заявил Стармер, говоря о недавно объявленных торговых соглашениях. "Завтра мы сделаем еще один шаг вперед, который принесет с собой еще больше выгоды для Великобритании в результате укрепления партнерства с ЕС. Это будет хорошо для наших рабочих мест, для размера счетов за коммунальные услуги и хорошо для наших границ", - приводятся слова главы правительства в распространенном заявлении. Правительство лейбористов Кира Стармера, пришедшее к власти в июле 2024 года, поставило целью добиться "перезагрузки отношений" с Евросоюзом после Brexit.

Как указали в канцелярии премьера, сделка с ЕС поможет уменьшить бюрократические препоны для британских экспортеров и импортеров, облегчит пересечение границ Евросоюза для британцев, уменьшит счета за электричество, увеличит степень безопасности.

В газете The Times отмечают, что договоренности с ЕС можно разделить на три группы. В первой принципиальные соглашения уже достигнуты, а детали будут доработаны позднее. Сюда, по информации издания, относится пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности, объединение британской и европейской систем торговли квотами на выбросы, разрешение британцам пользоваться в странах ЕС автоматизированными пограничными контрольно-пропускными пунктами.

Во второй группе, отмечается в статье, находятся вопросы, по которым есть лишь предварительные договоренности и требуется продолжать переговоры. Сюда газета относит уменьшение проверок для товаров, к которым при экспорте применяются меры, связанные с санитарной и фитосанитарной безопасностью, либерализацию на рынке электроэнергии, восстановление схемы молодежной мобильности для европейцев, прерванной после Brexit.

В третью группу The Times поместила темы, которые стороны лишь готовы обсуждать. Сюда относятся вопросы взаимного признания профессиональных квалификаций и упрощение системы получения виз для музыкантов и артистов.