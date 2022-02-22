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Премьер Британии: 22 февраля введем против РФ ограниченный пакет санкций

Премьер Британии: 22 февраля введем против РФ ограниченный пакет санкций Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что Россия планирует совершить полномасштабное вторжение на Украину и захватить Киев.
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22 февраля 2022 г. 13:25
Премьер Британии: 22 февраля введем против РФ ограниченный пакет санкций

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с утверждением, что Россия планирует совершить полномасштабное вторжение на Украину и захватить Киев.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я опасаюсь, что все свидетельствует о том, что президент [РФ Владимир] Путин на самом деле зациклен на полномасштабном вторжении на Украину, на том, чтобы перейти границы, захватить независимую, суверенную европейскую страну, и я думаю - пусть в этом не будет сомнений, - что это было бы совершенной катастрофой", - утверждал Джонсон во вторник по завершении заседания чрезвычайного правительственного комитета по Украине.

"Если Владимир Путин продолжит идти по пути насилия, агрессии, полномасштабного вторжения, если он окружит Киев, что он, как кажется, предлагает сделать, если он захватит столицу Украины, то совершенно жизненно важно, чтобы эти усилия, это завоевание другой европейской страны не имели успехи и чтобы Путин потерпел неудачу", - считает Джонсон.

Джонсон заявил, что Великобритания во вторник введет против России ограниченный пакет санкций в свете признания Москвой "ДНР" и "ЛНР".

10.53

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщила BBC.

В заседании принимают участие начальник штаба обороны Тони Радакин, а также министры обороны, иностранных дел, внешней торговли, юстиции, по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Кроме того, в процессе обсуждений принимают участие генпрокурор Англии и Уэльса, заместитель премьер-министра.

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Версия на английском языке Boris Johnson promises immediate package of sanctions on Russia

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