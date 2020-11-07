Премьер Боснии и Герцеговины заразился коронавирусом

Босния накануне установила очередной суточный рекорд смертности для всего региона Западных Балкан

Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины (правительства БиГ) Зоран Тегелтия сдал положительный анализ на COVID–19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Кабмин.

"Тегелтия тестирован на COVID–19, результаты анализа позитивны. Он находится на домашней изоляции, его состояние здоровья стабильно и симптомы коронавируса слабо выражены. Кабинет председателя совета министров принял все необходимые меры защиты", - кратко сообщил Кабмин.

Босния накануне установила очередной суточный рекорд смертности для всего региона Западных Балкан. В прошедшие 24 часа скончались 49 человек, общее число жертв инфекции достигло 1 457. К пятнице за сутки в стране были выявлены 1 921 новых больных, всего с начала пандемии заразились 59 427 человек.