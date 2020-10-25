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Премьер Болгарии заразился коронавирусом

Премьер Болгарии заразился коронавирусом Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, уходивший ранее на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, заявил, что его тест на коронавирус в воскресенье показал положительный результат.
Другие страны
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25 октября 2020 г. 18:39
Премьер Болгарии заразился коронавирусом
Бойко Борисов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, уходивший ранее на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, заявил, что его тест на коронавирус в воскресенье показал положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Б.Борисов написал в Facebook.

"Несмотря на то, что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я еще в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат", - написал премьер в своем официальном аккаунте в Facebook. Он отметил, что в целом чувствует "общее недомогание" и сейчас находится "на домашнем лечении".

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın Baş naziri koronavirusa yoluxdu

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