Премьер Болгарии заразился коронавирусом

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, уходивший ранее на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, заявил, что его тест на коронавирус в воскресенье показал положительный результат.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, уходивший ранее на самоизоляцию из-за контакта с человеком, заболевшим COVID-19, заявил, что его тест на коронавирус в воскресенье показал положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Б.Борисов написал в Facebook.

"Несмотря на то, что региональная медицинская инспекция официально сняла с меня карантин, я еще в пятницу отложил все свои встречи и публичные мероприятия на предстоящие дни. После двух ПЦР-тестов сегодня у меня был положительный результат", - написал премьер в своем официальном аккаунте в Facebook. Он отметил, что в целом чувствует "общее недомогание" и сейчас находится "на домашнем лечении".