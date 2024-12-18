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Премьер Болгарии запросил у парламента мандат на подписание соглашения с Украиной

Премьер Болгарии запросил у парламента мандат на подписание соглашения с Украиной Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев запросил у депутатов парламента мандат на подписания соглашения по безопасности с Украиной.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 18:42
Премьер Болгарии запросил у парламента мандат на подписание соглашения с Украиной

Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев запросил у депутатов парламента мандат на подписание соглашения по безопасности с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"В духе парламентского управления, с учетом длительности срока действия соглашения (10 лет) призываю Народное собрание дать мандат техническому правительству на подписания соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Болгарией и Украиной", - говорится в письме.

Также отмечается, что соглашение не попадает под действие Венской конвенции о праве международных договоров и предусматривает политические обязательства в соответствии с решениями парламента страны. Подчеркивается, что из 27 стран ЕС соглашение не было подписано лишь Австрией, Болгарией, Кипром, Мальтой, Словакией и Венгрией.

Ранее депутаты двух групп болгарского парламента - представители коалиции "БСП - Объединенные левые" и партии "Возрождение" выступили категорически против подписания соглашения о сотрудничестве с Украиной в области безопасности. С парламентской трибуны они заявили, что такое соглашение приблизит страну к военному конфликту, граничит с предательством национальных интересов, государственной изменой и несет угрозу национальной безопасности.

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Версия на английском языке Bulgarian PM seeks approval from parliament to sign security agreement with Ukraine
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın Baş naziri Ukrayna ilə sazişin imzalanması üçün parlamentdən mandat istəyib

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