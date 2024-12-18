Премьер Болгарии запросил у парламента мандат на подписание соглашения с Украиной

Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев запросил у депутатов парламента мандат на подписания соглашения по безопасности с Украиной.

Премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев запросил у депутатов парламента мандат на подписание соглашения по безопасности с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"В духе парламентского управления, с учетом длительности срока действия соглашения (10 лет) призываю Народное собрание дать мандат техническому правительству на подписания соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Болгарией и Украиной", - говорится в письме.

Также отмечается, что соглашение не попадает под действие Венской конвенции о праве международных договоров и предусматривает политические обязательства в соответствии с решениями парламента страны. Подчеркивается, что из 27 стран ЕС соглашение не было подписано лишь Австрией, Болгарией, Кипром, Мальтой, Словакией и Венгрией.

Ранее депутаты двух групп болгарского парламента - представители коалиции "БСП - Объединенные левые" и партии "Возрождение" выступили категорически против подписания соглашения о сотрудничестве с Украиной в области безопасности. С парламентской трибуны они заявили, что такое соглашение приблизит страну к военному конфликту, граничит с предательством национальных интересов, государственной изменой и несет угрозу национальной безопасности.