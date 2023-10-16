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Премьер Болгарии оценил влияние повышения стоимости транзита газа

Премьер Болгарии оценил влияние повышения стоимости транзита газа Премьер-министр Болгарии Николай Денков прокомментировал решение о введении таксы в размере 20 левов (около €10) за мегаватт-час (МВтч) на транзит российского газа через территорию страны.
Другие страны
16 октября 2023 г. 22:59
Премьер Болгарии оценил влияние повышения стоимости транзита газа

Премьер-министр Болгарии Николай Денков прокомментировал решение о введении таксы в размере 20 левов (около €10) за мегаватт-час (МВтч) на транзит российского газа через территорию страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Венгрия и Сербия получили разрешение на импорт российского газа несмотря на санкционные меры против Москвы.

Денков подчеркнул, что на сегодняшний день появились интерконнекторы, предоставляющие альтернативу, поэтому российский газ не должен пользоваться преимуществом.

Он подчеркнул, что введенная такса создает возможность истинной конкуренции между сжиженным природным газом, который поступает из различных источников, и газом, который поступает из России.

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