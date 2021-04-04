Премьер Болгарии назвал самыми дорогими нынешние выборы в стране

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал самыми дорогими в истории нынешние парламентские выборы в стране, которые проходят сегодня

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал самыми дорогими в истории нынешние парламентские выборы в стране, которые проходят сегодня.

Как передает Report, об этом пишет "Ридус".

Бойко поблагодарил всех причастных к голосованию, но отметил его высокую стоимость - выборы обошлись Болгарии почти в 75 млн евро.

"Эти выборы оказались самыми дорогими, около 50 млн левов (примерно 25 млн евро) ушли на вакцины, 50 млн левов - на машинное голосование", - сказал премьер.

Борисов представляет партию "Граждане за европейское развитие Болгарии". Оппозиция обвиняет его в том, что ему не удается ликвидировать в стране коррупцию и нищету, перестроить судебную систему.

Однако опросы показывают, что партия нынешнего премьера имеет все шансы, чтобы остаться у власти. Всего в голосовании принимают участие 22 партии, 8 коалиций и независимые кандидаты.