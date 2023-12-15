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Премьер Бельгии: Страны ЕС должны достичь единой позиции по конфликту в Газе

Премьер Бельгии: Страны ЕС должны достичь единой позиции по конфликту в Газе Страны Европейского Союза должны прийти к единой позиции по конфликту между Израилем и Палестиной, чтобы сыграть роль в его урегулировании.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 14:44
Премьер Бельгии: Страны ЕС должны достичь единой позиции по конфликту в Газе

Страны Европейского Союза должны прийти к единой позиции по конфликту между Израилем и Палестиной, чтобы сыграть роль в его урегулировании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит ЕС.

"Ситуация в Израиле драматически ухудшилась с момента последнего саммита ЕС в октябре. Человеческие страдания должны прекратиться с обеих сторон. Необходимо освободить заложников и полностью открыть доступ для гуманитарной помощи. Боевые действия должны быть прекращены. Если мы, европейцы, хотим играть роль в урегулировании этого конфликта, нам необходимо достичь единой позиции", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Belçikanın Baş naziri: “Aİ ölkələri Qəzzada münaqişə ilə bağlı ortaq mövqeyə gəlməlidir”
Версия на английском языке Belgian PM: EU countries must reach common position on conflict in Gaza

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