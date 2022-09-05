Премьер Бельгии прогнозирует до десяти трудных зим в стране на фоне энергокризиса

Жителям Бельгии придется пережить "пять-десять" трудных зим перед отказом от ископаемого топлива.

Жителям Бельгии придется пережить "пять-десять" трудных зим перед отказом от ископаемого топлива.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

"Нас ждут пять-десять трудных зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности", - сказал политик.

Для облегчения последствий энергетического кризиса в стране, как отмечается, власти хотят продлить сроки работы двух реакторов бельгийских атомных электростанций - Дул 4 и Тианж 3. В настоящее время правительство ведет переговоры с энергетической компанией Engie по этому вопросу. Ожидается, что решение будет принято к концу года, чтобы перезапустить эти реакторы после обследования и технического обслуживания в ноябре 2026 года на последующие 10 лет.

В конце 2021 года власти Бельгии приняли решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году.