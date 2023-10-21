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Премьер Бельгии отложил решение об отставке министра юстиции

Премьер Бельгии отложил решение об отставке министра юстиции Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо отложил решение об отставке министра юстиции королевства Винсента Ван Квикенборна.
Другие страны
21 октября 2023 г. 01:26
Премьер Бельгии отложил решение об отставке министра юстиции

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо отложил решение об отставке министра юстиции королевства Винсента Ван Квикенборна.

Как передает Report, об этом премьер написал в соцсети X (ранее Twitter)

"Я принял к сведению решение Ван Квикенборна, уважаю его политическое мужество. Я созываю завтра заседание совета безопасности королевства с участием министра внутренних дел, генерального прокурора и генерального комиссара федеральной полиции, чтобы внести полную ясность в это дело", - говорится в сообщении.

Ранее Ван Квикенборн объявил о своем решении уйти в отставку в результате вскрывшейся в ходе расследования теракта в Брюсселе 16 октября информации, что Минюст Бельгии за 14 месяцев (с 15 августа 2022 года) так и не рассмотрел запрос на экстрадицию в Тунис будущего террориста.

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