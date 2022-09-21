О нас

Премьер Бельгии: Кремлю не стоит запугивать Запад

Премьер Бельгии: Кремлю не стоит запугивать Запад Мировое сообщество должно реагировать на заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации и ядерном шантаже с необходимым спокойствием.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 15:48
Премьер Бельгии: Кремлю не стоит запугивать Запад

Мировое сообщество должно реагировать на заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации и ядерном шантаже с необходимым спокойствием.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

При этом он заявил, что Кремлю не стоит запугивать Запад.

"Мы не должны подливать масло в огонь. Мы не должны провоцировать. С другой стороны, нас тоже не следует запугивать. Мы должны четко придерживаться своей позиции и продолжать поддерживать Украину", - заявил он.

Глава правительства также упомянул о поставках Бельгией оружия в Украину.

"Бельгия уже предоставила оружия и средств на 55 млн евро. Мы будем продолжать делать это в тех областях, где мы сильны", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Belgian PM: Kremlin should not intimidate West

Другие новости из категории

Карл III намерен провести скромную коронацию в условиях кризиса в Британии
Карл III намерен провести скромную коронацию в условиях кризиса в Британии
21 сентября 2022 г. 16:31
В Лондоне более 2 тыс. водителей автобусов планируют забастовку 4 октября
В Лондоне более 2 тыс. водителей автобусов планируют забастовку 4 октября
21 сентября 2022 г. 14:38
Премьер Нидерландов: Мобилизация в России - это признак паники в Кремле
Премьер Нидерландов: Мобилизация в России - это признак паники в Кремле
21 сентября 2022 г. 13:18
Оборонные расходы Эстонии вырастут до 2,7% от ВВП
Оборонные расходы Эстонии вырастут до 2,7% от ВВП
21 сентября 2022 г. 13:08
Китай призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и диалогу
Китай призывает стороны конфликта в Украине к прекращению огня и диалогу
21 сентября 2022 г. 12:46
Премьер Чехии: На фоне заявления о мобилизации в РФ Украине необходима помощь
Премьер Чехии: На фоне заявления о мобилизации в РФ Украине необходима помощь
21 сентября 2022 г. 12:41
Вице-канцлер ФРГ: Частичная мобилизация в РФ - это дальнейшая эскалация ситуации
Вице-канцлер ФРГ: Частичная мобилизация в РФ - это дальнейшая эскалация ситуации
21 сентября 2022 г. 11:43
Замглавы МИД Британии: Частичная мобилизация в РФ является тревожной эскалацией
Замглавы МИД Британии: Частичная мобилизация в РФ является тревожной эскалацией
21 сентября 2022 г. 11:35
ЕС может ввести седьмой пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе
ЕС может ввести седьмой пакет санкций против РФ из-за референдумов в Донбассе
21 сентября 2022 г. 09:57
Президенты США и Филиппин встретятся на полях ГА ООН 22 сентября
Президенты США и Филиппин встретятся на полях ГА ООН 22 сентября
21 сентября 2022 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi