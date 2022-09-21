Премьер Бельгии: Кремлю не стоит запугивать Запад

Мировое сообщество должно реагировать на заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации и ядерном шантаже с необходимым спокойствием.

Мировое сообщество должно реагировать на заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации и ядерном шантаже с необходимым спокойствием.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

При этом он заявил, что Кремлю не стоит запугивать Запад.

"Мы не должны подливать масло в огонь. Мы не должны провоцировать. С другой стороны, нас тоже не следует запугивать. Мы должны четко придерживаться своей позиции и продолжать поддерживать Украину", - заявил он.

Глава правительства также упомянул о поставках Бельгией оружия в Украину.

"Бельгия уже предоставила оружия и средств на 55 млн евро. Мы будем продолжать делать это в тех областях, где мы сильны", - подчеркнул он.