О нас

Премьер Баварии: Вооруженным силам Германии нужна "армия дронов"

Премьер Баварии: Вооруженным силам Германии нужна "армия дронов" Армии ФРГ нужна модернизация, чтобы она могла быть в состоянии защититься от потенциальных угроз.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 13:48
Премьер Баварии: Вооруженным силам Германии нужна армия дронов

Армии ФРГ нужна модернизация, чтобы она могла быть в состоянии защититься от потенциальных угроз.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер Баварии Маркус Зёдер.

"Мы должны сделать нашу страну на 100% обороноспособной", - сказал он. По его словам, против новых угроз следует использовать новые технологии. "Поэтому нашим вооруженным силами нужна армия дронов в 100 000 единиц", - отметил политик. Также Германии, по его словам, требуется, современная инфраструктура с новыми казармами.

Зёдер возглавляет Христианско-социальный союз, который вместе с Христианско-демократическим союзом формирует крупнейшую оппозиционную фракцию в Бундестаге.

В Германии сейчас нет призыва. Всеобщая воинская обязанность отменена с 1 июля 2011 года. Этот шаг Зёдер с сегодняшней перспективы назвал ошибкой. "Чтобы обеспечить надлежащую базовую подготовку, служба должна длиться не менее семи месяцев", - сказал он, уточнив, что даже если будет когда-либо принято решение о возвращении регулярных призывов, то на реализацию уйдет пять лет.

"Нам придется перестраховываться на случай, если США и Трамп оставят нас одних, - отметил политик. - В дополнение к функционирующему оборонному щиту США нам следует также подумать о европейском атомном щите". Каких-либо подробностей он не привел.

Также премьер федеральной земли высказался за строительство "общего для Европейского союза авианосца".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi