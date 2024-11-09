Премьер Баварии раскритиковал решение Хабека о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ

Председатель Христианско-социального союза Баварии (ХСС), премьер региона Маркус Зёдер подверг резкой критике решение Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии от партии "зеленых".

Председатель Христианско-социального союза Баварии (ХСС), премьер региона Маркус Зёдер подверг резкой критике решение Роберта Хабека выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии от партии "зеленых".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"То обстоятельство, что "зеленый" министр экономики, который несет ответственность за экономическую катастрофу и падение промышленности, объявляет себя кандидатом в канцлеры, в буквальном смысле является насмешкой над избирателями", - заявил Зёдер.

Он высказался категорически против того, чтобы консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в будущем заключил коалицию с "зелеными".

Хабек накануне, 8 ноября подтвердил планы выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера от "зеленых" на следующих выборах в Бундестаг.

6 ноября канцлер Олаф Шольц принял решение отправить в отставку министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) с поста министра финансов. Он также заявил, что хочет поднять в Бундестаге вопрос о доверии своему правительству.

Если депутаты откажут канцлеру в доверии, то, согласно законодательству, в течение 21 дня президент будет обязан распустить парламент. Новые выборы тогда должны пройти в течение 60 дней после роспуска Бундестага.