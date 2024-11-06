Премьер Баварии призвал к введению воинского призыва после победы Трампа

Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США подчеркнул необходимость усиления Бундесвера (ВС ФРГ) и введения в стране обязательного призыва в армию.

Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США подчеркнул необходимость усиления Бундесвера (ВС ФРГ) и введения в стране обязательного призыва в армию.

Как передает Report, его слова цитирует агентство DPA.

"Теперь ситуация в Германии должна измениться", - заявил Зёдер.

По его мнению, США остаются самым важным партнером Германии, "но ФРГ бросают вызов, как никогда раньше". Политик выступил за увеличение финансирования ВС Германии и укрепление собственных возможностей страны.

"Бундесвер необходимо масштабно усилить - вместо 2% ВВП расходов на оборону нам нужно как минимум 3% и реальная воинская повинность. И то, и другое быстро", - подчеркнул баварский премьер.

В экономическом плане, по его словам, Германии также необходимо "полное обновление" с налогами и ценами на энергоносители, сопоставимыми с ценами в США. Также очевидно, что слабое и разделенное правительство ФРГ, как считает Зёдер, мало повлияет на усилившегося Трампа.

"Поэтому сейчас нам нужны новые выборы и новое начало в Германии. Партнерство с США остается центральным, но оно должно основываться больше на нашей собственной силе. Преемственность в слабости не помогает нашей стране", - резюмировал он.