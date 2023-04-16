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Премьер Баварии потребовал от правительства ФРГ возобновить работу АЭС

Премьер Баварии потребовал от правительства ФРГ возобновить работу АЭС Федеральная немецкая земля Бавария хочет эксплуатировать АЭС на своей территории, несмотря на отказ Германии от атомной энергетики.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 12:26
Премьер Баварии потребовал от правительства ФРГ возобновить работу АЭС

Федеральная немецкая земля Бавария хочет эксплуатировать АЭС на своей территории, несмотря на отказ Германии от атомной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на газету Bild, об этом заявил премьер-министр региона Маркус Зедер.

Он предложил правительству дать временное разрешение до завершения кризиса и успешного перехода на возобновляемые источники энергии.

"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", — пояснил Зедер.

Как указал премьер Баварии, регион самостоятельно будет нести ответственность за эксплуатацию АЭС на свой территории — станции "Изар-2". Он также добавил, что призывает разрешить федеральной земле построить новых реактор в исследовательских целях.

"Правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции" (правящий союз социал-демократов, зеленых и Свободной демократической партии - ред.) надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", — подчеркнул Зедер.

Ранее сообщалось, что в Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС.

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Версия на азербайджанском языке Bavariyanın baş naziri AES-lərin yenidən işləməsini tələb edib

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