Премьер Баварии потребовал от правительства ФРГ возобновить работу АЭС

Федеральная немецкая земля Бавария хочет эксплуатировать АЭС на своей территории, несмотря на отказ Германии от атомной энергетики.
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Он предложил правительству дать временное разрешение до завершения кризиса и успешного перехода на возобновляемые источники энергии.
"Бавария требует, чтобы федеральное правительство взяло на себя ответственность за непрерывную работу ядерной энергетики. Пока кризис не закончился и переход на возобновляемые источники энергии не увенчался успехом, мы должны использовать все виды энергии до конца десятилетия", — пояснил Зедер.
Как указал премьер Баварии, регион самостоятельно будет нести ответственность за эксплуатацию АЭС на свой территории — станции "Изар-2". Он также добавил, что призывает разрешить федеральной земле построить новых реактор в исследовательских целях.
"Правительство должно немедленно представить план действий в чрезвычайных ситуациях для немедленной реактивации трех атомных электростанций. Тот, кто, подобно "светофорной коалиции" (правящий союз социал-демократов, зеленых и Свободной демократической партии - ред.) надеется, что следующая зима будет такой же мягкой, как и предыдущая, действует крайне наивно и небрежно для такой индустриальной страны, как Германия", — подчеркнул Зедер.
Ранее сообщалось, что в Германии отключили от энергосети три последние работающие АЭС.