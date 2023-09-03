Премьер Баварии отказался уволить заместителя, попавшего в антисемитский скандал

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не стал увольнять своего заместителя Хуберта Айвангера, который, по сообщениям СМИ, распространял антисемитские листовки в школьные годы.

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер не стал увольнять своего заместителя Хуберта Айвангера, который, по сообщениям СМИ, распространял антисемитские листовки в школьные годы.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В целом, с моей точки зрения, увольнение с должности было бы несоразмерным", - сказал Зёдер на пресс-конференции в Мюнхене. Однако Айвангер, по его словам, должен проявить "раскаяние и смирение", а также вступить в диалог с еврейскими объединениями. В то же время баварский премьер подчеркнул, что Айвангер в молодости допустил серьезные ошибки и признал их. Кроме того, до сих пор нет никаких доказательств того, что Айвангер написал или печатал эти листовки.

"Все это было на самом деле 35 лет назад. Никто из нас не остается таким, каким был в 16 лет", - сказал Зёдер, добавив, что "важно не то, что вы говорите в 16, а то, как вы к этому относитесь в 53 года". Премьер Баварии признал, что его решение может не понравиться многим, однако для него "вопрос закрыт".

В свою очередь глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала данное решение "ущербом для репутации Германии".