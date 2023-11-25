Премьер Баварии: ФРГ находится в серьезном государственном кризисе

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер считает, что Германия в свете бюджетных проблем находится в "тяжелом государственном кризисе".

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер считает, что Германия в свете бюджетных проблем находится в "тяжелом государственном кризисе".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его выступление на предвыборном мероприятии ХСС в Нюрнберге цитирует радиостанция Bayerischer Rundfunk. Зёдер высказал мнение, что "Светофор" (так называют правящую в ФРГ коалицию по цветам входящих в нее партий) не имеет плана и головы" для решения возникших у страны трудностей.

""Это правительство [Германии] изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции. У нас не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства", - заявил премьер Баварии.

Власти ФРГ оказались в крайне непростой ситуации после того, как ранее Федеральный конституционный суд ФРГ (ФКС) признал неправомерным решение кабинета министров перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой. Правительство Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначавшиеся из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность.