Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал австралийцев в Украине немедленно уехать из этой страны.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Глава австралийского правительства также призвал Россию "продолжать участие в дискуссиях с другими странами, которые хотят урегулировать эту проблему".
Моррисон напомнил, что на этой неделе в Мельбурне состоится совещание министров иностранных дел четырехстороннего диалога Quad с участием Австралии, Индии, США и Японии.
"Это будет дальнейшая возможность для нас обсудить вопросы коллективной безопасности", - сказал Моррисон.