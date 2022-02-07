Премьер Австралии призвал сограждан немедленно покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал австралийцев в Украине немедленно уехать из этой страны.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в понедельник по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал австралийцев в Украине немедленно уехать из этой страны.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Глава австралийского правительства также призвал Россию "продолжать участие в дискуссиях с другими странами, которые хотят урегулировать эту проблему".

Моррисон напомнил, что на этой неделе в Мельбурне состоится совещание министров иностранных дел четырехстороннего диалога Quad с участием Австралии, Индии, США и Японии.

"Это будет дальнейшая возможность для нас обсудить вопросы коллективной безопасности", - сказал Моррисон.