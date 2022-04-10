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Премьер Австралии назначил дату проведения парламентских выборов

Премьер Австралии назначил дату проведения парламентских выборов Федеральные выборы в парламент Австралии пройдут 21 мая.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 08:55
Премьер Австралии назначил дату проведения парламентских выборов

Федеральные выборы в парламент Австралии пройдут 21 мая.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Age со ссылкой на заявление премьер-министра Скотта Моррисона по итогам его встречи с генерал-губернатором Дэвидом Херли.

Выступая из здания парламента в Канберре, премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что выборы в Палату представителей и Сенат назначены на субботу, 21 мая, пишет издание.

Глава правительства призвал сограждан поддержать его Либеральную партию Австралии на будущих выборах, отметив, что в условиях, в которых находится экономика страны в настоящее время, "нет места риску". По его мнению, австралийцам предстоит сделать выбор между "испытанной и проверенной" командой, которую они знают, и оппозицией, перспективы которой остаются неопределенными.

Как отмечает издание, 21 мая граждане Австралии решат, сохранит власть правящая коалиция со Скоттом Моррисоном в качестве премьер-министра или у страны появится лейбористское правительство во главе с Энтони Албанесом.

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