Премьер Австралии и четверо министров нового кабинета принесли присягу

Лидер Австралийской лейбористской партии (АЛП), победившей в ходе прошедших 21 мая парламентских выборов, Энтони Альбанезе принес присягу в качестве 31-го премьер-министра Австралии.

Лидер Австралийской лейбористской партии (АЛП), победившей в ходе прошедших 21 мая парламентских выборов, Энтони Альбанезе принес присягу в качестве 31-го премьер-министра Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в офисе генерал-губернатора страны в понедельник.

Отмечается, что кроме него к присяге были приведены четверо министров нового кабинета.

В ходе церемонии, начавшейся с национального гимна Австралии, генерал-губернатор страны Дэвид Херли привел к присяге Альбанезе. "Я буду старательно и честно служить Австралийскому Союзу, его земле и народу в должности премьер-министра", - сказал лидер АЛП.

Также в понедельник к присяге были приведены Джим Чалмерс в качестве главного государственного казначея Австралии, Кэти Галлахер, ставшая новым министром финансов страны, а также получившая портфели министра по делам женщин и генерального прокурора, Пенни Вонг, занявшая кресло министра иностранных дел, и Ричард Марлз, который был назначен заместителем премьер-министра и министром по делам занятости.

Сразу после церемонии новые премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Австралии отправятся в Токио, где с понедельника по среду проведут ряд двусторонних встреч с лидерами Индии, США и Японии, а также примут участие в саммите Quad (четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония). Исполнять обязанности премьера в эти дни будет его заместитель Ричард Марлз.