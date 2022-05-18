Премьер Австралии чуть не раздавил мальчика во время футбольного матча

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время игры в футбол с детской командой сбил с ног одного из мальчиков и упал на него.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время игры в футбол с детской командой сбил с ног одного из мальчиков и упал на него.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Так, Моррисон находился в рамках предвыборной кампании в городе Девонпорте на северо-западе острова Тасмания, где принял участие в тренировке местной команды детей младше восьми лет.

На видеозаписи, размещенной телеканалом, можно увидеть, как Моррисон, пытаясь отобрать у юных игроков мяч, устремился вперед, однако сбил с ног мальчика в майке под номером "7", а сам при этом упал сверху.

Сразу после падения премьер быстро перевернулся вместе с ребенком, а затем, по-видимому, убедившись, что с мальчиком все в порядке, похлопал его по спине. Уже после того, как оба поднялись, они обменялись жестом "дай пять".