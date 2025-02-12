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Премьер Армении: Закон о ЕС не увеличивает риски в отношениях с ЕАЭС и РФ

Премьер Армении: Закон о ЕС не увеличивает риски в отношениях с ЕАЭС и РФ Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что принятый парламентом республики закон о начале процесса вступления в ЕС не увеличивает риски в отношениях с ЕАЭС и Россией.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 19:13
Премьер Армении: Закон о ЕС не увеличивает риски в отношениях с ЕАЭС и РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что принятый парламентом республики закон о начале процесса вступления в ЕС не увеличивает риски в отношениях с ЕАЭС и Россией.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в парламенте республики.

"Мы все знаем, что у нас много рисков. Но это решение не делает ни один из этих рисков более рискованным; наоборот, оно делает многие риски более управляемыми", - ответил он на соответствующий вопрос депутата и назвал принятый закон "доказательством сбалансированной политики" его правительства.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Aİ ilə bağlı qanun AİB və Rusiya ilə münasibətlərdə riski artırmır

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